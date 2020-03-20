А Елена Малышева здорова? Телеведущая сравнила коронавирус с обычной сезонной инфекцией

Необходимо соблюдать спокойствие. Коронавирус по финалу будет обычной сезонной инфекцией,

- сказала Малышева.

Отметим, что по состоянию на утро 20 марта, в мире зарегистрированы 244 517 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, из них 10 030 – летальные, выздоровели 86 025 человек.

В Эстонии же на сегодняшний день коронавирус диагностирован у 283 человек, вчера вирус был обнаружен у 16. С 31 января было сделано 2504 теста на COVID-19.