Пт, 20.03.2020
Сергей Пенкин рассказал, чем так активно занимается в Таллинне и почему не боится коронавируса СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

А Елена Малышева здорова? Телеведущая сравнила коронавирус с обычной сезонной инфекцией

Елена Малышева

ФОТО: Artyom Geodakyan/TASS

Ведущая «Жить здорово!» Елена Малышева в эфире своей программы призвала людей не поддаваться панике из-за вспышки коронавируса по всему миру, пишет Телепрограмма.

Необходимо соблюдать спокойствие. Коронавирус по финалу будет обычной сезонной инфекцией,

- сказала Малышева.

Отметим, что по состоянию на утро 20 марта, в мире зарегистрированы 244 517 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, из них 10 030 – летальные, выздоровели 86 025 человек.

В Эстонии же на сегодняшний день коронавирус диагностирован у 283 человек, вчера вирус был обнаружен у 16. С 31 января было сделано 2504 теста на COVID-19.

В связи со вспышкой опасной инфекции отменены многие спортивные и культурные мероприятия. Сдвинуты сроки проведения многих кино- и театральных фестивалей. А вот в Китае, где первые зараженные были обнаружены еще в конце 2019 года, вспышка пошла на убыль. Количество зараженных за последние дни резко уменьшилось. Власти пообещали в апреле даже открыть в стране все кинотеатры.

НАВЕРХ