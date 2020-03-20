Онкобольная Шэнон Доэрти обратилась к людям, которые не соблюдают карантин

Я понимаю, некоторые люди считают, что ограничения не должны их касаться. Что они молодые, здоровые и переживут это. Некоторые считают, что фондовый рынок и экономика ценнее, чем человеческая жизнь. Есть люди, которые до сих пор не практикуют социальное дистанцирование. У вас есть дедушка, которого вы любите? У вас есть член семьи с нарушенной иммунной системой? У вас есть друг с раком? Неужели так сложно соблюдать социальную дистанцию?