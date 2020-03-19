Может ли рухнуть Всемирная Сеть? ЕС обратился к Netflix

В странах Европы люди должны соблюдать социальную дистанцию, а это значит, что сейчас многие проводят время дома. Миллионы европейцев работают и учатся на дому.

Чиновники ЕС обеспокоены тем, что это может создать проблемы со скоростью и доступностью интернет-соединения.

Комиссар Европейской комиссии (ЕК) Тьерри Бретон, отвечающий за единый европейский рынок, насчитывающий 450 миллионов человек, в среду написал в Twitter, что разговаривал с руководителем Netflix Ридом Гастингсом, и призвал перейти на стандартное разрешение, когда высокое разрешение не требуется. Это необходимо, чтобы у всех граждан ЕС был доступ к Интернету.

«Комиссар Бретон прав, когда подчеркивает важность беспрепятственного использования Интернета в настоящее время», - сказал представитель Netflix, указав, что много лет сотрудничает с интернет-провайдерами для оптимизации качества изображения для пользователей.

Netflix подчеркивает, что потоковая служба уже сейчас подстраивает разрешение изображения в соответствии с доступной скоростью соединения.

Социальная сеть Facebook в эту среду признала, что пандемия – это проверка ее работоспособности. Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг сказал, что во время Covid-19 социальная сеть пережила огромный приток пользователей, даже больший, чем ежегодный всплеск Facebook в канун Нового года.