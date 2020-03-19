В Петербурге сейчас можно жить с шиком: ночь в хорошем отеле - от 7 евро

Из-за закрытых границ и падения курса рубля в Санкт-Петербурге сейчас очень дешево жить, лучшие пятизвездочные отели, которые обычно стоят более 100 евро за ночь, сейчас вынуждены сбросить цены - до 50 евро за сутки, неплохие четырехзвездычные стоят по 15 евро за ночь, двухзедочные отели доступны по цене от 7 евро.