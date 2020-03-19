Чт, 19.03.2020
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В Петербурге сейчас можно жить с шиком: ночь в хорошем отеле - от 7 евро

Санкт-Петербург

ФОТО: Shutterstock

Из-за закрытых границ и падения курса рубля в Санкт-Петербурге сейчас очень дешево жить, лучшие пятизвездочные отели, которые обычно стоят более 100 евро за ночь, сейчас вынуждены сбросить цены - до 50 евро за сутки, неплохие четырехзвездычные стоят по 15 евро за ночь, двухзедочные отели доступны по цене от 7 евро. 

Еще сегодня утром можно было снять большие апартаменты за 10 евро на ночь в самом центре Петербурга - на Невском проспекте. Что касается Таллинна, то в эстонской столице цены на гостиницы никто снижать и не думает. 

Смотрите, какие варианты есть в Петербурге! 

ФОТО: скриншот с сайта booking.com

ФОТО: скриншот с сайта booking.com

ФОТО: скриншот с сайта booking.com

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