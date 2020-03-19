Елена Темникова возбудила Настю Ивлееву своими сексуальными откровениями

Ведущая спросила у артистки, как та относится к ролевым играм. «В сексуальной жизни?» – уточнила звезда. «Расскажи про секс со своим мужем», – конкретизировала жена рэпера Элджея.

Елена Темникова заявила, что у них с супругом невероятно классный интим. «Ты знаешь, я мужа скрываю, потому что у него такие плечи, такая талия – прям м-м-м... Я даже прям вспомнила, тебя прям захотелось», – поделилась артистка.

Она отметила, что у них очень много близости, и она выше всяких похвал. «Потому что знаешь, что мы делаем? Мы кайфуем! Сексуальная жизнь после шести лет брака есть, и она умопомрачительная!» – с восторгом рассказала бывшая участница группы «Серебро».