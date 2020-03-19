Елена Темникова возбудила Настю Ивлееву своими сексуальными откровениями

Елена Темникова стала новой героиней Youtube-передачи Анастасии Ивлеевой Agentshow. Певица откровенно рассказала о своем интиме с мужем, пишет Dni.ru.
Ведущая спросила у артистки, как та относится к ролевым играм. «В сексуальной жизни?» – уточнила звезда. «Расскажи про секс со своим мужем», – конкретизировала жена рэпера Элджея.
Елена Темникова заявила, что у них с супругом невероятно классный интим. «Ты знаешь, я мужа скрываю, потому что у него такие плечи, такая талия – прям м-м-м... Я даже прям вспомнила, тебя прям захотелось», – поделилась артистка.
Она отметила, что у них очень много близости, и она выше всяких похвал. «Потому что знаешь, что мы делаем? Мы кайфуем! Сексуальная жизнь после шести лет брака есть, и она умопомрачительная!» – с восторгом рассказала бывшая участница группы «Серебро».
Однако, как оказалось, ролевых игр в классическом понимании у пары нет. Секретом успеха в постели Елена Темникова назвала бешеную страсть к своему человеку. «Я люблю каждый его атом, просто каждый, я от него фанатею! У меня аж мурашки по кожи пошли сейчас», – призналась певица.
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AGENTSHOW LAND открыл свои двери для @lenatemnikovaofficial !🎉🎢🎡🎠 Целый час мы куражимся и балдеем на арене ЦИРКА! Скорее переходи по ссылке в описании👆🏽👆🏽👆🏽 и смотри это ШЕДЕВР! Тем более, в такие смутные времена, Ленусик как лучик солнца! И не забудь про Лайк🥰❤️ . #ССЫЛКА В ОПСАНИИ👆🏽👆🏽👆🏽 . #agentshow #agentshowland #настяивлеева #ленатемникова