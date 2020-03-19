Заболевшая коронавирусом Ольга Куриленко: «Какое мне прописали лечение? Никакого!»

Актриса ответила на вопросы поклонников.
Несколько дней назад стало известно, что актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом. Тогда об этом рассказала сама знаменитость на своей странице в Instagram. Звезда признавалась, что находится дома в изоляции и лечится лишь парацетамолом. Поклонники, узнав тревожные новости о состоянии Ольги, засыпали ее вопросами. А вчера, Куриленко решила откровенно рассказать о своем состоянии.
На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала новый пост, в котором призналась, что ей по прежнему не прописали лечение.
Ребята, сегодня мне лучше! Температура прошла. Я нахожусь в Лондоне! Как я знаю, что у меня коронавирус? Мне сделали тест в больнице, который оказался позитивным. Какое мне прописали лечение? НИКАКОГО! Сказали только пить парацетамол при высокой температуре и болях, что я и делала. Для поддержки иммунитета я пью следующие витамины: Витамин С, Е, Д, B5, Curcumin (Turmeric), Zinc. Внимание! Эти витамины не лечат коронавирус!!! Они только могут помочь иммунной системе бороться с вирусами и инфекцией. Всем кто болеет хорошего выздоровления,
- пишет Ольга.