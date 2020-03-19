Антивирусные продукты: что съесть, чтобы не заболеть

Продукты, которые содержат белок, в первую очередь будут сохранять ваш иммунитет в тонусе. Это мясо, рыба, морепродукты, яйца и соя. В списке нет колбасы, копченостей и сосисок – они негативно влияют на организм.

На защиту иммунитета также придут продукты растительного происхождения. Они богаты углеводами, чаще всего это злаковые. В этот список добавляем и картошку, но не жареную, а в "мундире", ведь именно в ней сохраняются все полезные витамины.

Не следует забывать и о молочных продуктах, в том числе о твороге. Впрочем, не делать из него сырники или начинку для налистников. Чтобы он укрепил ваш иммунитет, его следует употреблять без термообработки. А еще йогурт и кефир – в них содержатся разные полезные бактерии, которые отвечают за микрофлору кишечника и укрепляют иммунитет.

Фасоль – самый богатый источник полезных микроэлементов. Медь, которая содержится в ней, активизирует выработку гемоглобина, а сера защищает от вирусных заболеваний. Также полезно съедать в день по 150 г капусты. Она насыщена клетчаткой, и помогает выведению вирусов из организма.