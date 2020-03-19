Поклонники просят отправить на следующее «Евровидение» Уку Сувисте

К сожалению, выступить в Роттердаме в этом году Сувисте не сможет, так как из-за пандемии нового коронавируса конкурс был отменен. Многие поклонники хотят увидеть Уку Сувисте на «Евровидении» в 2021 году.

В следующем году на конкурс отправится вновь выбранный победитель Eesti Laul. Это означает, что им может стать кто-то другой. Однако для Уку Сувисте гарантировано место в полуфинале конкурса Eesti Laul.

Преданные поклонники певца хотят большего и создали в его поддержку группу в Facebook «Uku Suviste 2021 Eurolaulu võitjaks».

ФОТО: Facebook