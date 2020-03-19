Все обсуждают: Мадонна предсказала отмену «Евровидения-2020»

Многие предполагали, что «Евровидение-2020» проведут онлайн, однако было принято решение перенести конкурс на следующий год.

На волне бурных обсуждений отмены международного конкурса поклонники вспомнили выступление голливудской поп-певицы Мадонны на «Евровидении-2019» и назвали его пророческим.

Так, перед исполнением песни Future («Будущее») певица в короне будто уничтожает людей в противогазах с цветами на голове. К слову, пандемия была объявлена весной, поэтому цветы тоже расцениваются поклонниками как знак.