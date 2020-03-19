Юлия Барановская о скандале с алиментами: «Мне стыдно за Аршавина»

Еще недавно каждый ребенок Барановской получал от отца по 3500 евро ежемесячно. Теперь же в планах футболиста снизить эти суммы. «Дело передали по подсудности в Москву. В заявлении Андрей Сергеевич Аршавин требует уменьшить алименты на содержание своих несовершеннолетних детей. В середине февраля между представителями сторон была проведена беседа, заседание должно состояться 23 марта», — сообщили в Савеловском суде столицы.

Телеведущая резко отреагировала на планы бывшего гражданского мужа, с которым рассталась в 2013-ом после девяти лет отношений.

«Андрей Сергеевич всегда очень тяжело переживал конкуренцию. С новостями о коронавирусе соперничать трудно, все говорят только о нем, но он все-таки решил попробовать себя в информационной битве. А если серьезно, то особенно в условиях того, что происходит сейчас, даже мне становится стыдно за него, но ему, видимо, нет», — отметила 34-летняя Барановская.

Напомним, у пары трое детей — сыновья Артем и Арсений, дочь Яна. Также у Аршавина есть еще один ребенок — Есения, рожденная в браке с Алисой Казьминой, с которой спортсмен недавно со скандалом расстался.

«Считаю, он может отказываться от родительских прав. Теперь у Есени нет ни папы, ни бабушки. С дочкой Андрей не виделся уже год, да, наверно, и не нужен он Есене. Ведь ничего не может дать не то что ей, даже себе. Болезненно жадный до денег своим же детям, не говоря уже о внимании. Ему никто не нужен», — сетовала Казьмина.