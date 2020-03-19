«Будто 35 лет»: Лариса Долина резко помолодела

Удивительным преображением певицы поделилась её стилист Наталья Панченко, которая часто помогает звезде с подготовкой к выступлениям. На фото Лариса одета в чёрные брюки и оверсайз-пиджак, который, как ни странно, подчёркивает шикарную фигуру артистки. Стилист выбрала для Ларисы естественный макияж, выделив и без того выразительные глаза, а также избавилась от визитной карточки певицы — львиной гривы из мелких кудряшек.

Внешность Ларисы Долиной всегда была эффектной и вызывала зависть у каждой женщины в стране. На протяжении многих лет у артистки пытались узнать, как она добивается таких результатов. Но на все расспросы певица всегда отвечала, что никакой магии нет, только отказ от сладкого, мучного, жареного и спорт, обязательно спорт. Но в последнее время Лариса просто расцвела, удивляя своих фанатов.