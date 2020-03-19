Путин рассказал о своем главном отличии от царя

Президент России Владимир Путин объяснил, почему его не стоит считать царем. Глава российского государства отметил, что он кардинально отличается от монарха, сообщает Национальная служба новостей.
По словам российского лидера, он упорно работает каждый день, а цари лишь отдавали приказы и перекладывали ответственность на других. Путин также прокомментировал свое длительное пребывание на высших руководящих постах. Президент обратил внимание, что прежде не думал находиться у власти так долго, пишет Dni.ru.