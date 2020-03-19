Путин рассказал о своем главном отличии от царя

По словам российского лидера, он упорно работает каждый день, а цари лишь отдавали приказы и перекладывали ответственность на других. Путин также прокомментировал свое длительное пребывание на высших руководящих постах. Президент обратил внимание, что прежде не думал находиться у власти так долго, пишет Dni.ru.