«Куча дебилов»: Топалов заявил о готовности убивать

Накануне музыкант ошарашил россиян громким заявлением. По словам Топалова, за жену и наследника он готов убить – легко, не задумываясь, без малейшего зазрения совести.

Исполнитель опубликовал архивный снимок со своими близкими в инстаграм-аккаунте. На фото Влад держит на руках маленького Марка, а стоящая рядом в белом платье Регина протягивает руки к сыну.

"Когда их обижают, или они расстроены чем-то или кем-то, а именно кучей дебилов, которые нас окружают, я превращаюсь в Халка", – признался Топалов. Поклонники отнеслись положительно к такому заявлению. Правда, чем оно вызвано, никто понять не смог.

"Это хорошая и правильная реакция любящего мужа и отца", – отметила фанатка.