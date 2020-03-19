Little Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020»

Участники рейв-группы Little Big прокомментировали отмену музыкального конкурса «Евровидение-2020» из-за распространения коронавирусной инфекции, назвав это решение правильным, пишет Лайф.
Мы сожалеем, но также считаем, что это единственное правильное решение в сложившейся ситуации,
— написала группа в социальной сети Instagram.
Также музыканты отметили, что, после того как их объявили участниками конкурса, они ощущали мощную поддержку как со стороны соотечественников, так и зарубежных слушателей.
Спасибо каждому, кто смотрел наш клип, слушал песню UNO и верил в нашу победу! Пусть CorUNOvirus продолжается, несмотря на коронавирус!
— заключила группа.