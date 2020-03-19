Больной коронавирусом рассказал, что он чувствует и как все начиналось

Медики сказали, что у меня грипп, выдали ингалятор, "Тамифлю" и отправили домой, – рассказывает мужчина в интервью изданию Daily Mirror. – Они попросили, чтобы я снова обращался, если мне станет хуже, и мне пришлось это сделать. Было очень больно дышать. Когда иду в туалет, ощущение, будто бегу марафон...