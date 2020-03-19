Больной коронавирусом рассказал, что он чувствует и как все начиналось

По словам мужчины, у него появились сильные боли в легких.
39-летний житель Великобритании по имени Джастин, у которого диагностировали заражение коронавирусной инфекцией, рассказал общественности о первых симптомах заболевания, а также о том, как оно протекает и что чувствует инфицированный человек.
Thank you for watching and stay safe out there 🤘🏻— Justin (@jwdaddy80) March 18, 2020
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По словам мужчины, ему стало плохо четвертого марта – "появились сильные боли в легких, стало трудно дышать и болела голова". Ситуацию усложняет тот факт, что он болеет сахарным диабетом первого типа. После неожиданного обморока британцу пришлось обратиться в больницу.
Медики сказали, что у меня грипп, выдали ингалятор, "Тамифлю" и отправили домой, – рассказывает мужчина в интервью изданию Daily Mirror. – Они попросили, чтобы я снова обращался, если мне станет хуже, и мне пришлось это сделать. Было очень больно дышать. Когда иду в туалет, ощущение, будто бегу марафон...
После второго визита в клинику у британца нашли коронавирус SARS-CoV-2. Пока болезнь протекает легко, мужчина и его семья находятся на домашнем карантине.
I’ve tried the Prednisone to see if it is going to work for me. I need some relief. If I get worse I’ll discontinue. Thus far my blood sugar is 180. So far so good. The jitters just stopped. That’s good pic.twitter.com/aDxl765goh— Justin (@jwdaddy80) March 17, 2020