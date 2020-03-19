Чт, 19.03.2020
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Больной коронавирусом рассказал, что он чувствует и как все начиналось

ФОТО: Twitter @jwdaddy80

По словам мужчины, у него появились сильные боли в легких.

39-летний житель Великобритании по имени Джастин, у которого диагностировали заражение коронавирусной инфекцией, рассказал общественности о первых симптомах заболевания, а также о том, как оно протекает и что чувствует инфицированный человек.

По словам мужчины, ему стало плохо четвертого марта – "появились сильные боли в легких, стало трудно дышать и болела голова". Ситуацию усложняет тот факт, что он болеет сахарным диабетом первого типа. После неожиданного обморока британцу пришлось обратиться в больницу.

Медики сказали, что у меня грипп, выдали ингалятор, "Тамифлю" и отправили домой, – рассказывает мужчина в интервью изданию Daily Mirror. – Они попросили, чтобы я снова обращался, если мне станет хуже, и мне пришлось это сделать. Было очень больно дышать. Когда иду в туалет, ощущение, будто бегу марафон...

После второго визита в клинику у британца нашли коронавирус SARS-CoV-2. Пока болезнь протекает легко, мужчина и его семья находятся на домашнем карантине.

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