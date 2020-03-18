Максим Фадеев хочет лишить певицу Глюкозу сценического имени

Продюсер Максим Фадеев намерен забрать у певицы Глюкозы ее сценическое имя и передать новой исполнительнице.

Продюсер собирается представить публике совершенно новый проект, хотя стиль будет напоминать Наталью Ионову-Чистякову. Также Фадеев рассказал, что хочет возродить группу «Серебро», которая будет представлять нечто большее, чем поющие трусы.

Наталья Ионова-Чистякова данную информацию никак не комментирует.

Глюкоза (название также стилизуется как Глюк'oZa, настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) – российская поп-певица, актриса кино и озвучивания, телеведущая, обладательница премии MTV EMA 2003. Ее дебютный альбом «Глюк'oZa Nostra» стал международным хитом, а синглы «Невеста» и «Ненавижу» возглавили хит-парады России и Украины.