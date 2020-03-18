«Евровидение» без Сувисте: в следующем году Эстонию представит победитель Eesti Laul-2021

К сожалению, в новом году будет новый конкурс. И его победитель поедет на "Евровидение". Никто не поедет через полтора года с теми же самыми песнями, они уже не новые. У меня какого-то пакета помощи на данный момент нет. Конкурс Eesti Laul открыт для всех авторов и артистов. Такие решения даются нелегко, и от форс-мажора никто не защищен.