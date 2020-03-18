Ср, 18.03.2020
Все торговые центры Таллинна опустели: с парковкой проблем больше нет... СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

«Евровидение» без Сувисте: в следующем году Эстонию представит победитель Eesti Laul-2021

Уку Сувисте на пресс-конференции победителя Eesti Laul-2020

ФОТО: Konstantin Sednev

«Евровидение-2020» отменили из-за пандемии коронавируса, а на конкурсе 2021 года Уку Сувисте с песней «What Love Is» Эстонию представлять не будет, сообщает Rus.ERR.

Генеральный продюсер Томи Рахула подчеркнул, что это решение зависело не от Эстонии. Так что в следующем году Уку Сувисте, по крайней мере с той же песней, не удастся выступить.

К сожалению, в новом году будет новый конкурс. И его победитель поедет на "Евровидение". Никто не поедет через полтора года с теми же самыми песнями, они уже не новые. У меня какого-то пакета помощи на данный момент нет. Конкурс Eesti Laul открыт для всех авторов и артистов. Такие решения даются нелегко, и от форс-мажора никто не защищен.

– пояснил Рахула.

НАВЕРХ