«Евровидение» без Сувисте: в следующем году Эстонию представит победитель Eesti Laul-2021

«Евровидение-2020» отменили из-за пандемии коронавируса, а на конкурсе 2021 года Уку Сувисте с песней «What Love Is» Эстонию представлять не будет, сообщает Rus.ERR.
Генеральный продюсер Томи Рахула подчеркнул, что это решение зависело не от Эстонии. Так что в следующем году Уку Сувисте, по крайней мере с той же песней, не удастся выступить.
К сожалению, в новом году будет новый конкурс. И его победитель поедет на "Евровидение". Никто не поедет через полтора года с теми же самыми песнями, они уже не новые. У меня какого-то пакета помощи на данный момент нет. Конкурс Eesti Laul открыт для всех авторов и артистов. Такие решения даются нелегко, и от форс-мажора никто не защищен.
– пояснил Рахула.