Жительница Таллинна попала в рейтинг самых перспективных людей Европы младше 30 лет

Татьяна Зарецкая — сооснователь и генеральный директор компании Laava Tech с офисами в США, Эстонии и Польше, занимающейся разработкой специализированного оборудования (и программного обеспечения к нему) для фермеров, пишет 42.tut.by.

Проще говоря, в Laava Tech разрабатывают LED-светильники, которые с помощью алгоритмов искусственного интеллекта и машинного обучения помогают повысить урожайность различных культур, при этом уменьшая количество затрачиваемой на это энергии вплоть до 90 процентов.