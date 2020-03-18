Жительница Таллинна попала в рейтинг самых перспективных людей Европы младше 30 лет

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых перспективных людей Европы младше 30 лет. В 2020 году в 30 Under 30 Europe попала представительница родом из Республики Беларусь, живущая сейчас в Таллинне.
Татьяна Зарецкая — сооснователь и генеральный директор компании Laava Tech с офисами в США, Эстонии и Польше, занимающейся разработкой специализированного оборудования (и программного обеспечения к нему) для фермеров, пишет 42.tut.by.
Проще говоря, в Laava Tech разрабатывают LED-светильники, которые с помощью алгоритмов искусственного интеллекта и машинного обучения помогают повысить урожайность различных культур, при этом уменьшая количество затрачиваемой на это энергии вплоть до 90 процентов.
На официальном сайте Laava Tech говорится, что в возрасте 20 лет Татьяна продала свой первый бизнес и переехала из Минска в Таллинн для продолжения образования. До запуска проекта Laava Tech она успела поработать юристом в сфере ИКТ. Сейчас девушке 26 лет.