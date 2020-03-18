Фанаты Little Big поддержат группу флешмобами после отмены «Евровидения»

Участница клипов коллектива заявила, что остается непонятной позиция организаторов конкурса, пишет Пятый канал.
Поклонники группы Little Big очень расстроены отменой «Евровидения» из-за коронавируса. Им не совсем ясна позиция организаторов конкурса, которые могли бы провести мероприятие без зрителей в виду пандемии, заявила участница клипов Little Big Татьяна Андриянова.
«Здравствуйте! „Евровидение“ перенесли на следующий год из-за коронавируса. Очень печальная новость, так как Little Big занимал лидирующие позиции, и мы, и поклонники очень ждали их выступления. По всей стране прошли флешмобы, и в Питере тоже будет 22 марта флешмоб в поддержку Little Big. Ну, теперь уже, чтобы они не очень переживали на этот счет. Мы рассчитываем, что, если в следующем году они соберутся и поедут, то мы будем всячески их поддерживать. Непонятна позиция организаторов, ведь можно было провести это „Евровидение“ без зрителей, как это многие сейчас делают. Очень жаль, что они выбрали такую позицию. Спасибо»,
— сказала Андриянова.
Ранее стало известно об отмене конкурса «Евровидение-2020» из-за коронавируса. Власти Нидерландов, страны, принимающей конкурс в этом году, приняли такое решение, несмотря на то, что это первый случай отмены состязания за всю историю его существования. Продюсер Игорь Матвиенко заявил, что страна могла бы найти способ не лишать зрителей шоу в этот непростой для всего мира период.