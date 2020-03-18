Фанаты Little Big поддержат группу флешмобами после отмены «Евровидения»

«Здравствуйте! „Евровидение“ перенесли на следующий год из-за коронавируса. Очень печальная новость, так как Little Big занимал лидирующие позиции, и мы, и поклонники очень ждали их выступления. По всей стране прошли флешмобы, и в Питере тоже будет 22 марта флешмоб в поддержку Little Big. Ну, теперь уже, чтобы они не очень переживали на этот счет. Мы рассчитываем, что, если в следующем году они соберутся и поедут, то мы будем всячески их поддерживать. Непонятна позиция организаторов, ведь можно было провести это „Евровидение“ без зрителей, как это многие сейчас делают. Очень жаль, что они выбрали такую позицию. Спасибо»,