В поддержку самоизоляции: солист Coldplay дал онлайн-концерт из дома

Фронтмен популярной группы Coldplay Крис Мартин дал онлайн-концерт из дома в поддержку самоизоляции во время карантина из-за пандемии коронавируса, пишет Сегодня.
На своей странице в Instagram Крис Мартин исполнил несколько лучших хитов группы Coldplay. Такой онлайн-концерт направлен на поддержку международной кампании, призывающей людей самоизолироваться во время пандемии коронавирусной инфекции.
Правильнее всего оставаться дома... и не покупать слишком много туалетной бумаги,
– сказал Мартин поклонникам перед началом онлайн-выступления.
Отметим, что Global Citizen, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и группа известных артистов запустили этот музыкальный онлайн-проект, чтобы объединить людей по всему миру и призвать к увеличению финансирования ВОЗ.