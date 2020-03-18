Ср, 18.03.2020
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В поддержку самоизоляции: солист Coldplay дал онлайн-концерт из дома

Coldplay- Head Full Of Stars

ФОТО: Kuvatõmmis

Фронтмен популярной группы Coldplay Крис Мартин дал онлайн-концерт из дома в поддержку самоизоляции во время карантина из-за пандемии коронавируса, пишет Сегодня.

На своей странице в Instagram Крис Мартин исполнил несколько лучших хитов группы Coldplay. Такой онлайн-концерт направлен на поддержку международной кампании, призывающей людей самоизолироваться во время пандемии коронавирусной инфекции.

Правильнее всего оставаться дома... и не покупать слишком много туалетной бумаги,

– сказал Мартин поклонникам перед началом онлайн-выступления.

Отметим, что Global Citizen, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и группа известных артистов запустили этот музыкальный онлайн-проект, чтобы объединить людей по всему миру и призвать к увеличению финансирования ВОЗ.

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