Новый сезон и новые демоны «Полицейского с Рублевки»: Барвиха такого еще не видела

Само собой, работать Яковлев будет не в одиночку. Вместе с ним воспитывать новые кадры будут сотрудники ОМВД «Барвиха Северное» Игорь Мухич (Роман Попов), Алиса Рыбкина (Рина Гришина) и трио Елисеев, Савельев, Котельников (Ростислав Гулбис, Александр Дерепко, Сергей Штатнов). Но самое главное, что к барвихинским копам присоединится еще и Кристина (Софья Каштанова). Все дело в том, что новому учебному учреждению понадобится штатный психолог, а лучшей кандидатуры, чем Кристина нет на всей Рублевке. Правда, уговорить девушку примерить полицейскую форму будет совсем непросто.

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И немного о демоне. В новом сезоне Гриша Измайлов уволился из полиции, женился на своей девушке Алене и уехал в романтическое бессрочное путешествие по миру. Поэтому все акценты смещаются именно на Володю Яковлева, который станет главной движущей силой сериала.

Сергей Бурунов: «В пятом сезоне демон Измайлов, наконец-то, отправился в преисподнюю и теперь шлет оттуда только посылочки. В одной из них Володя обнаружит один страшно вкусный скандинавский деликатес, с помощью которого чуть не потравит весь личный состав ОМВД «Барвиха. Северное». Яковлев наконец-то превратится в очень большого начальника — возглавит Академию Полиции. Вроде должен радоваться, но чего-то ему не до этого. В новой должности он будет вынужден заниматься странными вещами: искать молодежь для конкурса самодеятельности МВД, проводить сеансы экзорцизма и даже начнет носить каблуки, подводить глаза и красить губы. Ну и на личном фронте тоже много нового — Яковлев влюбится в женщину, ради которой будет устраивать полнейшую дичь».