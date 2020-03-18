Президент Керсти Кальюлайд рассказала, что сделает с повышенной зарплатой

«Кризис с каждым днем начинает всё больше сказываться на нашей повседневной жизни. Те, кто предоставляют нам жизненно важные услуги, постоянно придумывают новые решения. Люди поддерживают друг друга, физически, правда, меньше, но через различные электронные средства связи. Также всё больше людей начинают понимать, какое влияние это, скорее всего, окажет на нашу экономику и доход людей.



На прошлой неделе СМИ сделали акцент на повышении зарплат высших городских и госчиновников, в том числе и меня. Президент ничего не может с этим сделать, согласно закону Эстонской Республики, это решение принимает Рийгикогу. И согласно закону зарплата президента повышается с 1 апреля на 395 евро.