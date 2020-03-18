Президент Керсти Кальюлайд рассказала, что сделает с повышенной зарплатой

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сегодня вновь обратилась к гражданам с темой кризиса в стране и его влияния на ежедневную жизнь.
«Кризис с каждым днем начинает всё больше сказываться на нашей повседневной жизни. Те, кто предоставляют нам жизненно важные услуги, постоянно придумывают новые решения. Люди поддерживают друг друга, физически, правда, меньше, но через различные электронные средства связи. Также всё больше людей начинают понимать, какое влияние это, скорее всего, окажет на нашу экономику и доход людей.
На прошлой неделе СМИ сделали акцент на повышении зарплат высших городских и госчиновников, в том числе и меня. Президент ничего не может с этим сделать, согласно закону Эстонской Республики, это решение принимает Рийгикогу. И согласно закону зарплата президента повышается с 1 апреля на 395 евро.
В таком кризисе вклад каждого человека важен. В ситуации, когда государство и все люди делают всё возможное, чтобы выйти из него максимально безболезненно, я хочу в ближайшие месяцы пожертвовать эту новую часть повышенной зарплаты организациям, которые борются с влиянием кризиса. В первую очередь это организация SA Kadunud, которая сейчас занимается на Сааремаа составлением списка тех людей, которые в кризисный момент смогут пожертвовать своей машиной или дачей, или каким-либо другим образом поставить свое плечо», - сказала Кальюлайд.
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