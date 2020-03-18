Бес в ребро: полуголая Лада Дэнс решила заняться танцами на шесте

Артистка сообщила поклонникам, что готовится к съемкам в новом клипе. Лада решила освоить необычный танец по просьбе режиссера. На фотографиях поп-звезда изображена в полуобнаженном виде: зону бикини прикрывают мини-шорты, короткая футболка еле скрывает грудь, а на ногах красуются туфли на огромных каблуках. На одном из снимков певица висит вниз головой, фиксируясь на шесте только с помощью ног.

Как отметила Лада Дэнс, она всегда мечтала заняться танцами на пилоне, и вот теперь наконец-то приступила к тренировкам. Однако упражнения не прошли бесследно. Певица уже успела сорвать спину, а некоторые суставы заклеила спортивными тейпами. Впрочем, такая реакция организма на акробатические трюки вполне понятна – артистке уже перевалило за 50 лет.

Звезда 90-х призналась, что всегда восхищалась грацией танцовщиц на шесте.

Думала, что это легко при хорошей физической форме. Как же я ошибалась,

– добавила Лада Дэнс.