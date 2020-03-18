Том Хэнкс сообщил, что вылечился от коронавируса

Новости о том, что 63-летний актер и его супруга оказались заражены опасным вирусом, появились еще на прошлой неделе. Хэнкс и Уилсон прибыли в Австралию для того, чтобы поучаствовать в съемках байопика о короле рок-н-ролла Элвисе Пресли. Почувствовав недомогание, оба сдали тест на выявление вируса COVID-19, который оказался положительным.

Нас охватила усталость, словно при простуде. Присутствовали и боли в теле, а у Риты был озноб, который то появлялся, то исчезал. Также была небольшая лихорадка. Как полагается, мы прошли тест, который и выявил заболевание,

— рассказывает актер.

Пара прошла совместный курс терапии в лечебном центре Квинсленда. После выписки Том Хэнкс и Рита Уилсон были помещены на изоляцию в арендованном доме. Похоже, что супруги прекрасно проводят время, находясь на карантине.

Недавно Хэнкс выложил в своем Instagram фото, под которым призвал всех заботиться друг о друге. На фото был изображен маленький плюшевый кенгуру, а также завтрак актера. Многие подписчики тут же стали шутить о том, что Хэнку стоит есть меньше Вегемита.