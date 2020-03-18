Эстонская телеведущая вынужденно рассталась с возлюбленным: «Не смогли предугадать, что это наше последнее фото»

Певица и телеведущая Кети Уйбомяги и маг-эзотерик Анзори познакомились во время съемок эстонской "Битвы экстрасенсов" и влюбились друг в друга. Но нынешняя ситуация и их застала врасплох, ведь влюбленным пришлось расстаться, пишет TV3.
Певица опубликовала в Iinstagram фото, на котором Анзори прячет ее от ветра и они счастливо улыбаются.
Два дня назад, когда делали это фото, мы не знали, что оно будет последним. Мы решили, что Анзори должен срочно вернуться на родину - в Грузию. Страшно, что из-за происходящего мы не можем быть рядом с любимыми,
- написала Кети в подписи к фото.