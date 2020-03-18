Официально: «Евровидение-2020» отменили

В этом году Россию на «Евровидении» должна была представлять группа Little Big с песней Uno, а Эстонию - Уку Сувисте с песней What Love Is, Литве предсказывали очень хорошее место в тройке лучших, пишет телеканал «Дождь».

«Евровидение» проводили каждый год в течение последних 64 лет. В течение последних недель организаторы рассматривали разные варианты проведения конкурса, но пришли к решению отменить его из-за пандемии коронавируса.

Конкурс должен был пройти в голландском Роттердаме. Организаторы продолжат обсуждение проведения конкурса там же в 2021 году. В нем смогут принять участие все артисты, которые прошли отбор на «Евровидение-2020», по правилам конкурса они должны будут представить новые песни.

В 2019 году «Евровидение» проходило в Тель-Авиве. Его победителем стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс.

Ко всем поклонникам «Евровидения» и музыкантам обратился лично супервайзер конкурса Йон Ола Санд: «Это очень большое сожаление, что конкурс в этом году отменяется. Я очень горжусь тем, что «Евровидение» 64 года объединяло людей по всей Европе. Я хочу поблагодарить всех, кто был задействован в подготовке. Мы очень сожалеем, что так случилось, но я вам обещаю, конкурс Евровидение вернется еще более сильным, чем раньше».