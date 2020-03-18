Билл Гейтс предсказал эпидемию коронавируса пять лет назад

Бизнесмен и филантроп рассказал, что человечество не готово к пандемии на TED Talks в 2015 году, пишет Elle.
Масштабная эпидемия COVID-2019 по всему миру вынуждает людей не только скупать гречку и туалетную бумагу, вносить коррективы в свой гардероб и тщательно мыть руки, но и бесконечно размышлять на тему «Можно ли было всего этого избежать». Один из витков таких размышлений вынес на обсуждение в «Твиттере» выступление Билла Гейтса на TED Talks в 2015 году. Тогда основатель Мiсrоsоft предсказывал масштабную эпидемию «заразного вируса», которая станет для человечества большей угрозой, чем ядерное оружие.
«Когда я был ребенком, самой страшной угрозой нам казалась возможность ядерной войны, — начал свою речь Билл Гейтс. — <...> Сегодня главный фактор риска не война, а очень заразный вирус. Не бомбы, а микробы». Филантроп подчеркнул, что в новейшей истории человечество вкладывало огромные ресурсы в ядерное разоружение, но совершенно не готовилось к большим эпидемиям.
В 2000 году Билл Гейтс основал Bill & Melinda Gates Foundation, который сейчас считается крупнейшим благотворительным фондом в мире. Среди целей фонда — улучшение системы здравоохранения по всему миру и борьба с эпидемичными заболеваниями: СПИДом, туберкулезом, малярией и т.д. В феврале 2020 года Bill & Melinda Gates Foundation объявил о выделении $100 млн на борьбу с распространением нового SARS-CoV-2.