Билл Гейтс предсказал эпидемию коронавируса пять лет назад

Масштабная эпидемия COVID-2019 по всему миру вынуждает людей не только скупать гречку и туалетную бумагу, вносить коррективы в свой гардероб и тщательно мыть руки, но и бесконечно размышлять на тему «Можно ли было всего этого избежать». Один из витков таких размышлений вынес на обсуждение в «Твиттере» выступление Билла Гейтса на TED Talks в 2015 году. Тогда основатель Мiсrоsоft предсказывал масштабную эпидемию «заразного вируса», которая станет для человечества большей угрозой, чем ядерное оружие.

ФОТО: Kuvatõmmis Bill Gatesi videost / TED Youtube kanal

«Когда я был ребенком, самой страшной угрозой нам казалась возможность ядерной войны, — начал свою речь Билл Гейтс. — <...> Сегодня главный фактор риска не война, а очень заразный вирус. Не бомбы, а микробы». Филантроп подчеркнул, что в новейшей истории человечество вкладывало огромные ресурсы в ядерное разоружение, но совершенно не готовилось к большим эпидемиям.