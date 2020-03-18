Коронавирус остановил съемки фильмов для взрослых

Профессиональная ассоциация американской порнографии и индустрии развлечений для взрослых Free Speech Coalition порекомендовала производителям порнофильмов на добровольной основе остановить съемки в США и Канаде из-за коронавируса, передает Rambler.ru.
Мы просим остановить производство нового контента до 31 марта и рекомендуем актерам и актрисам немедленно прекратить сниматься с партнерами, с которыми они не живут вместе,
— говорится в заявлении Free Speech Coalition.
Профессиональная ассоциация также попросила участников съемок покидать свои дома только в случае крайней необходимости.
Мы все должны внести свой вклад в выравнивание кривой роста этой глобальной пандемии,
— подчеркивается в сообщении.
Новый вирус начал свое распространение с китайского города Ухань и к марту с самыми масштабными вспышками, помимо Китая, столкнулись Южная Корея, Италия и Иран. По последним данным, всего в мире коронавирусом заразились более 198 тысяч человек. Жертвами вируса стали 7 954 человека, а излечились почти 82 тысячи человек.