Коронавирус остановил съемки фильмов для взрослых

Мы просим остановить производство нового контента до 31 марта и рекомендуем актерам и актрисам немедленно прекратить сниматься с партнерами, с которыми они не живут вместе,

Новый вирус начал свое распространение с китайского города Ухань и к марту с самыми масштабными вспышками, помимо Китая, столкнулись Южная Корея, Италия и Иран. По последним данным, всего в мире коронавирусом заразились более 198 тысяч человек. Жертвами вируса стали 7 954 человека, а излечились почти 82 тысячи человек.