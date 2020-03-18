«Русская Кардашьян» в обольстительном наряде показала, чем занимается дома на карантине

На этот раз звезда интернета записала «домашнее» видео, которое получилось ничуть не менее соблазнительным, чем ее «горячие» съемки на пляже.

Перед оператором светская львица позировала в сексуальном костюме, состоящем из облегающих легенсов и короткого черного топа с ультраглубоким декольте. Наглядеться на аппетитные формы блогера было просто невозможно.

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В такой привлекательной одежде Квитко сначала прошлась по квартире, а после вышла на балкон ловить солнечные лучи. В подписи к посту она призвала пользователей оставаться дома на время карантина и создать для этого уют.

Фолловеры не обратили внимания на предостережения «русской Кардашьян», зато ее впечатляющую фигуру они просто не смогли оставить без внимания.

«Огонь!»

«Вы просто нереальная!»

«Волшебная!»