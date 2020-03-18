Наталья Водянова и Антуан Арно задумались об отмене свадьбы из-за коронавируса

Дело в том, что на свадьбе запланировано примерно триста гостей. Однако сейчас во Франции из-за коронавируса отменяют все светские и культурные мероприятия. Не исключен вариант, что Водянова и Арно перенесут торжество до лучших времен.

Кроме того, возможно, что свадьба все-таки пройдет в намеченные сроки, но состоится в камерной обстановке. Либо модель и миллиардер, чей отец Бернар — владелец огромного состояния, соберут только самых близких людей.