«Возможно, это незаконно»: полуголая Белла Хадид снялась в черном латексе

Американская супермодель снялась в блестящей юбке с вырезом, черных латексных перчатках, чокере и ультрокоротком латексном топе вместо бюстгальтера. На некоторых кадрах она обошлась и без топа, прикрыв грудь руками.

Поклонники отметили, что на этот раз «самая красивая женщина в мире» выбрала образ femme fatale — роковой красотки. В таком стиле она могла бы стать героиней современного фильма нуар. И как любая женщина-вамп, она уже сразила наповал многих мужчин из числа подписчиков. Меньше чем за 12 часов ее пост набрал полмиллиона «лайков».