Как долго стоит находиться дома и избегать многолюдных мест во время эпидемии вируса?

Ученые предупреждают, что в ближайшие недели не стоит ждать уменьшения распространения вируса - эпидемия, вероятно, продлится несколько месяцев. Исследователи из Университета Джонса Хопкинса назвали основные факторы, определяющие, как долго люди должны избегать общественных мест.

1. Продолжительность конкретных мер зависит отчасти от того, как быстро Covid-19 достигает своего пика. В Китае и Южной Корее вирус уже начал отступать, но трудно предсказать, насколько быстро он достигнет своего пика в других регионах. В Китае с начала вспышки вируса прошло почти два месяца, а в Южной Корее - всего полгода. Ситуацию в Соединенных Штатах трудно оценить из-за ограниченного тестирования и того, что неизвестно фактическое число инфицированных.

2. Возможно, что некоторые жесткие меры останутся в силе даже после того, как распространение вируса замедлится. В Китае через два с половиной месяца вновь открылись школы, и правительство закрыло больницы, временно созданные в Ухане из-за вируса. В то же время тепловизионные камеры и цифровые системы наблюдения все еще работают, и на улицах немного людей. Существуют также ограничения на поездки, и ученые не уверены, сможет ли вирус снова вспыхнуть в том же районе. Это означает, что люди должны помнить, что определенные ограничения будут продолжать действовать и после того, как вирус отступит.

3. Некоторые ученые считают, что вирус отступит весной или летом, и людям больше не придется оставаться дома, но поскольку неизвестно, как Covid-19 реагирует на изменения температуры и влажности, не следует ожидать, что вирус автоматически исчезнет к лету. Также неизвестно, развивается ли у человека длительный иммунитет после контакта или он может быть заражен вирусом более одного раза.