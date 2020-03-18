Таисию Повалий не пустили в Америку из-за коронавируса

"Мы – артисты, привыкшие к кочевой гастрольной жизни, ко множеству людей вокруг, к перелетам, – говорит артистка. – Поэтому я всегда серьезно подхожу к вопросам гигиены. Например, дома у меня есть медицинские маски – покупала их еще до всеобщей истерии. Сейчас, когда езжу в больницу на процедуры (певица неудачно упала и получала перелом ноги – Прим. ред), надеваю медицинскую маску. А вот Игорь (супруг и продюсер певицы Игорь Лихута – Прим. ред.) маской порой пренебрегает, ругаю его за это".

"Но, мне кажется, важнее маски и септиков для рук хорошее настроение, отсутствие паники, добрые жизнерадостные мысли, – уверена певица. – Сейчас вокруг коронавируса много разговор, нагнетаний, я считаю, что это лишнее. Надо радоваться каждому дню, мыслить позитивно и не поддаваться на информационные страшилки".

Впрочем, коронавирус повлиял на планы звезды. "На май был намечен большой гастрольный тур по Америке, который теперь перенесли на осень, – вздыхает Тая. – Организаторы позвонили нам и сказали, что в Штатах не работают концертные площадки. Да и границы Америка закрыла – не поехать пока туда. Но все-таки надеюсь, что все решится и встречусь со своими поклонниками по ту сторону Атлантики".

"Дай бог, чтобы в апреле ситуация стабилизировалась – у меня запланировано несколько концертов, – говорит исполнительница. – Я долго их ждала эти выступления, готовила премьеры песен".