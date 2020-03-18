Как похожа на мужа: Юлия Высоцкая произвела фурор новым образом

Поклонники засыпали телеведущую комплиментами.
Телеведущая Юлия Высоцкая не из тех знаменитостей, кто часто экспериментирует с внешним видом. Однако порой ей все-таки удается удивить своих поклонников. Так, к примеру, недавно Высоцкая опубликовала на своей странице в Instagram новую фотографию, на которой предстала перед подписчиками в новом образе. Правда, для того, чтобы измениться, Юлии даже не пришлось предпринимать кардинальные меры - она всего лишь надела берет и очки.
В комментариях поклонники восхитились внешним видом телеведущей, а также отметили, как Высоцкая стала похожа на своего супруга Андрея Кончаловского.
"Как похожа на мужа", "Как же супруги, живущие вместе, становятся похожи друг на друга!", "Как похожа на мужа. Не зря говорят: "Муж и жена - одна сатана", "Одно лицо с мужем", - писали подписчики под фото.