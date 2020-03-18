Как похожа на мужа: Юлия Высоцкая произвела фурор новым образом

Телеведущая Юлия Высоцкая не из тех знаменитостей, кто часто экспериментирует с внешним видом. Однако порой ей все-таки удается удивить своих поклонников. Так, к примеру, недавно Высоцкая опубликовала на своей странице в Instagram новую фотографию, на которой предстала перед подписчиками в новом образе. Правда, для того, чтобы измениться, Юлии даже не пришлось предпринимать кардинальные меры - она всего лишь надела берет и очки.