Ср, 18.03.2020
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Журналист из Италии в коротком видео раскрыл правду о коронавирусе

Газета. Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

Десять страниц заняли некрологи в очередном выпуске итальянской ежедневной газеты "Эхо Бергамо". Местный журналист Дэвид Карретта опубликовал соответствующее видео на своей странице в социальной сети Twitter, пишет Сегодня.

Италия отчаянно нуждается в помощи,

– написал он в сообщении.

Ролик Карретта со списком погибших быстро разошелся по Сети и за два дня набрал более пяти миллионов просмотров. Журналист отметил, что не знает автора видео, но считает важным поделиться им. "Наступило время стать настоящим сообществом. Каждый несет ответственность за каждого", – написал он.

"Это очень отрезвляюще и очень грустно. Ужасно, что им, скорее всего, не разрешили даже попрощаться с близкими", "Страшно. Просто разрывается сердце", – комментируют публикацию пользователи Сети.

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