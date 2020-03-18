Журналист из Италии в коротком видео раскрыл правду о коронавирусе

Ролик Карретта со списком погибших быстро разошелся по Сети и за два дня набрал более пяти миллионов просмотров. Журналист отметил, что не знает автора видео, но считает важным поделиться им. "Наступило время стать настоящим сообществом. Каждый несет ответственность за каждого", – написал он.