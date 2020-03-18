Журналист из Италии в коротком видео раскрыл правду о коронавирусе

Десять страниц заняли некрологи в очередном выпуске итальянской ежедневной газеты "Эхо Бергамо". Местный журналист Дэвид Карретта опубликовал соответствующее видео на своей странице в социальной сети Twitter, пишет Сегодня.
Италия отчаянно нуждается в помощи,
– написал он в сообщении.
Bergamo daily newspaper pic.twitter.com/N3ECABz8dr— David Carretta (@davcarretta) March 14, 2020
Ролик Карретта со списком погибших быстро разошелся по Сети и за два дня набрал более пяти миллионов просмотров. Журналист отметил, что не знает автора видео, но считает важным поделиться им. "Наступило время стать настоящим сообществом. Каждый несет ответственность за каждого", – написал он.
"Это очень отрезвляюще и очень грустно. Ужасно, что им, скорее всего, не разрешили даже попрощаться с близкими", "Страшно. Просто разрывается сердце", – комментируют публикацию пользователи Сети.