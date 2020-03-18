Андрей Аршавин подал в суд на Юлию Барановскую

Несколько лет назад два сына и дочь спортсмена получали порядка 5 миллионов рублей, тогда у Андрея был контракт с «Зенитом» на сумму около 2,5 миллиона евро в год. После завершения карьеры доходы упали, а вместе с этим и алименты — последние несколько месяцев он выплачивал чуть больше 300 тысяч рублей на каждого ребенка. Но теперь, похоже, и эта сумма стала неподъемной для 38-летнего Аршавина. Спортсмен обратился в один из судов Санкт-Петербурга с иском к Барановской.

Дело передали по подсудности в Москву, — пояснили «СтарХиту» в Савеловском суде российской столицы. — В заявлении Андрей Сергеевич Аршавин требует уменьшить алименты на содержание своих несовершеннолетних детей. В середине февраля между представителями сторон была проведена беседа, заседание должно состояться 23 марта.

В январе Аршавин впервые за пять лет увиделся с детьми ФОТО: Instagram

Барановская признавалась в интервью, что не жалеет денег на образование наследников — они посещают многочисленные секции, а также на путешествия всей семьей. Среди ее источников доходов — ведение программ на радио и телевидении, а также корпоративных и публичных мероприятий. Чего не скажешь о бывшей жене Аршавина Алисе Казьминой, которую, наверняка, ждет с алиментами та же участь. Сейчас женщина все время посвящает воспитанию трехлетней дочери Есении, которую родила в браке с футболистом, а также двух других детей от прошлых отношений.

Алиса Аршавина с дочерью. ФОТО: скриншот