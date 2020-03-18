Заразившийся коронавирусом эстонец: я чувствовал симптомы, было тяжело подниматься по лестнице

«Я чувствовал симптомы гриппа в середине недели - легкая головная боль и усталость. Это то, из-за чего среднестатистический эстонец в лучшем случае примет колдрекс или терафлю и ACC и пойдет на работу», - пишет Карл Лаас в своем блоге.

Мужчина пишет, что в пятницу ему сообщили, что его тест дал положительный результат на Covid-19.

Для меня это был второй тест, и я поделюсь с ним некоторыми мыслями. Может быть, кому-то это будет полезно,

— говорит Лаас.

Семья вернулась из Бергамо (Италия) 29 февраля и с тех пор находилась на карантине. Первый случай заражения среди пассажиров их самолета был подтвержден через четыре дня после приземления. В предыдущий четверг тест проводился на одном из членов семьи, который находился в Тарту, а в пятницу, 6 марта, тест прошли остальные члены семьи Лааса. Все эти тесты дали отрицательный результат.

Семья ждала окончания 14-дневного добровольного карантина - несмотря на желание вернуться на работу, было очень важно быть здоровым, чтобы не заразиться и никого не заразить.

Вы можете заразиться и заболеть, не заметив этого. И все же - если вы живете в Эстонии, вам 40 с лишним, и если вы физически активны, то, вероятно, вы привыкли к тому, что у вас иногда бывает насморк, мышечная боль или тому подобное. Такое состояние можно считать нормой. Оглядываясь назад, я нахожу странным то, что я чувствовал себя довольно слабым, когда нес пакеты с едой, которые привез курьер,

- рассказывает Лаас.

«Все вышеперечисленное является и предупреждением, и утешением. Предостережение в том смысле, что нужно быть дома и избегать социальных контактов, а не распространять вирус. Мы не знаем и не можем распознать тех из нас, кто сегодня заражен этим вирусом. Статистика и практика говорят, что такие есть. Утешение в том смысле, что если вы не принадлежите к группе риска, болезнь может протекать относительно легко», - говорит он.

Лаас добавляет, что самым сложным является предотвращение распространения вируса.

У детей нет симптомов и они не подвержены риску заражения вирусом и часто являются переносчиками вируса», - говорит мужчина. «У наших маленьких детей не было никаких признаков болезни, хотя мы прожили с ними две недели в очень близком контакте».

Он подчеркивает, что если мы хотим предотвратить дальнейшее распространение вируса, следует предпринять дальнейшие меры для того, чтобы группы детей не собирались в торговых центрах, на детских площадках или на парковках магазинов.