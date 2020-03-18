Перловка: польза и вред для здоровья

Перловку делают из ячменя, одного из самых древних культивируемых на Земле растений. Для тех, у кого эта крупа не самый любимый продукт, есть много поводов включить ее в свой рацион. В первую очередь, из-за пользы для организма. В перловке много железа, белка, а главное – клетчатки, полезной для пищеварения.