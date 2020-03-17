Известный певец провел 12 дней в пустыне без связи и только сейчас узнал об эпидемии

Вау. Мы были полностью изолированы от внешнего мира: без телефонов и других средств связи… Понятия не имели, что происходит везде. Вчера я вернулся в совершенно другой мир — в тот, который изменился навсегда. Сногсшибательно — это мягко говоря. Мне приходят сообщения от друзей и родственников из разных уголков мира. Пытаюсь понять, что происходит. Надеюсь, что вы и ваше окружение в порядке. Посылаю всем положительную энергию,