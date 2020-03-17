«Не так страшно, если вымрет половина человечества»: слова Бони о коронавирусе шокируют своей жестокостью

Виктория Боня успела улететь из Москвы во Францию, полеты в которую постепенно прекращаются в связи с эпидемией CoViD-19.
Перед тем как сесть в самолет, 40-летняя модель решила обсудить нарастающую панику из-за коронавируса. Бывшая участница «Дом-2» призналась, что сложившаяся ситуация будет лишь на пользу человечеству.
Свое утверждение она подкрепила тем, что сейчас планета находится в плачевном состоянии по нашей вине и ее гибель будет страшнее, чем гибель пусть даже половины населения Земли.
Для меня страшнее гораздо, что погибнет планета. А то что человечество вымрет наполовину даже если, для меня это, если честно, не так страшно. Я могу наряду со всеми умереть, но лишь бы наша планета выжила,
— сказала Виктория Боня
Девушка опубликовала свои мысли в сториз Instagram, но вскоре удалила видео. По всей видимости, Боня поняла, что погорячилась, вызвав гнев даже у преданных фанатов, пишет Life.
Сейчас она отправилась во Францию, полеты в которую будут временно прекращены из-за эпидемиологической ситуации. На данный момент число зараженных увеличилось почти до 170 тысяч человек. Во многих странах были закрыты все общественные места, за исключением аптек и продуктовых магазинов.