«Не так страшно, если вымрет половина человечества»: слова Бони о коронавирусе шокируют своей жестокостью

Перед тем как сесть в самолет, 40-летняя модель решила обсудить нарастающую панику из-за коронавируса. Бывшая участница «Дом-2» призналась, что сложившаяся ситуация будет лишь на пользу человечеству.

Свое утверждение она подкрепила тем, что сейчас планета находится в плачевном состоянии по нашей вине и ее гибель будет страшнее, чем гибель пусть даже половины населения Земли.

Для меня страшнее гораздо, что погибнет планета. А то что человечество вымрет наполовину даже если, для меня это, если честно, не так страшно. Я могу наряду со всеми умереть, но лишь бы наша планета выжила,

— сказала Виктория Боня

Девушка опубликовала свои мысли в сториз Instagram, но вскоре удалила видео. По всей видимости, Боня поняла, что погорячилась, вызвав гнев даже у преданных фанатов, пишет Life.