Вт, 17.03.2020
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Россия перестает выдавать электронные визы жителям Европы в Петербург и Калининград

Паспорта. Снимок иллюстративный.

ФОТО: -/AFP

Российские дипломатические представительства прекращают оформлять и выдавать визы иностранцам, в том числе в электронной форме.

«ВНИМАНИЕ!!! В целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации с 18 марта 2020 г. до 1 мая 2020 г. приостановлена выдача электронных виз для посещения Дальневосточного федерального округа, Калининградской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области», — гласит заявление МИД России

Выдача электронных виз приостановлена.

ФОТО: Скриншот с Facebook

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