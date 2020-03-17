Россия перестает выдавать электронные визы жителям Европы в Петербург и Калининград

«ВНИМАНИЕ!!! В целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации с 18 марта 2020 г. до 1 мая 2020 г. приостановлена выдача электронных виз для посещения Дальневосточного федерального округа, Калининградской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области», — гласит заявление МИД России.