LIMON.EE в Москве: в магазинах хаос, коронавирусная паника Эстонии передалась россиянам (ФОТО)

«После того, как вчера мэр Москвы и Департаменты образования и науки российской столицы выпустили приказ, в том числе и об отмене массовых мероприятий, в городе началась паника. Бабушка вчера растолкала в магазине "Пятерочка" всю очередь, чтобы как можно скорее купить несколько упаковок туалетной бумаги, сегодня ситуация ухудшилась. Маски и антисептики купить невозможно, уже давно всё продано, а в различных кафе начали просить посетителей дезинфицировать руки. Некоторые снимки взяты из фотобанка, но мы тоже прошлись по магазинам и сделали несколько эксклюзивных кадров с пустыми полками магазинов в Москве. В отличие от Эстонии, здесь еще активно скупают тушенку. С 21 марта все школьники отправляются на домашнее обучение», - рассказывает журналист Limon.ee, находящийся сейчас в Москве.