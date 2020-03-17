Урмас Паэт: во время пандемии коронавируса важно помнить об аннексии Крыма 6 лет назад

По словам члена Европейского парламента от Эстонии Урмаса Паэта, в сложившейся ситуации с пандемией коронавируса ни в коем случае нельзя забывать и откладывать на второй план другие по-прежнему тяжелые ситуации и международные риски. Вот уже 6 лет прошло со дня аннексии Крыма Россией.
«И даже шесть лет спустя, как Россия аннексировала Крым и Севастополь, крайне важно, чтобы Европейский Союз и его страны вместе стояли за суверенитет и территориальную целостность Украины.
Европейский Союз не признает нарушение Россией международного права и считает это недопустимым», - сказал Урмас Паэт.
Также он по-прежнему считает, что данная ситуация - это вызов для международной безопасности. Суверенитет и территориальная целостность всех стран должны быть защищены.
«Европейский союз по-прежнему привержен полной реализации своей политики непризнания, в том числе посредством ограничительных мер. «Европейский союз вновь призывает государства-члены ООН проводить политику непризнания. Европейский Союз не признавал и не признает выборы, организованные Российской Федерацией на Крымском полуострове », - сказал Паэт.
Он добавил, что растущая милитаризация Крыма влияет и подрывает ситуацию с безопасностью во всем регионе Черного моря. Выдача крымским жителям российских паспортов и введение обязательной службы в армии является нарушением международного гуманитарного права. Возвращение незаконно заключенных украинских военных и освобождение кораблей, как того требует решение Международного трибунала по морскому праву и требует Европейский союз, было осуществлено Россией только во второй половине 2019 года.