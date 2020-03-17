Урмас Паэт: во время пандемии коронавируса важно помнить об аннексии Крыма 6 лет назад

«И даже шесть лет спустя, как Россия аннексировала Крым и Севастополь, крайне важно, чтобы Европейский Союз и его страны вместе стояли за суверенитет и территориальную целостность Украины.

Европейский Союз не признает нарушение Россией международного права и считает это недопустимым», - сказал Урмас Паэт.

Также он по-прежнему считает, что данная ситуация - это вызов для международной безопасности. Суверенитет и территориальная целостность всех стран должны быть защищены.

«Европейский союз по-прежнему привержен полной реализации своей политики непризнания, в том числе посредством ограничительных мер. «Европейский союз вновь призывает государства-члены ООН проводить политику непризнания. Европейский Союз не признавал и не признает выборы, организованные Российской Федерацией на Крымском полуострове », - сказал Паэт.