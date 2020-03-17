Станцевавший с Little Big «пухляш» всё же поедет на Евровидение

Российская рейв-группа Little Big, которая в этом году представит Россию на международном музыкальном конкурсе "Евровидение", обрадовала своих поклонников вестью, что возьмёт так называемого пухляша из клипа, Дмитрия Красилова, с собой в Нидерланды, пишет Лайф.
Да, он отправится вместе с нами в Роттердам!
— написала группа в соцсети Instagram.
Также участники Little Big отметили, что после презентации песни Uno, с которой группа выступит в Нидерландах, самым часто задаваемым вопросом был — поедет ли Дима Красилов с ними на Евровидение? По словам музыкантов, танцор настолько полюбился публике, что фанаты спрашивали только об этом.
Отметим, что в Сети пользователи уже нарекли эту информацию новостью дня и добавили, что теперь тысячи людей по всему миру смогут спать спокойно, зная, что Красилов выйдет на сцену в Роттердаме.