Станцевавший с Little Big «пухляш» всё же поедет на Евровидение

Также участники Little Big отметили, что после презентации песни Uno, с которой группа выступит в Нидерландах, самым часто задаваемым вопросом был — поедет ли Дима Красилов с ними на Евровидение? По словам музыкантов, танцор настолько полюбился публике, что фанаты спрашивали только об этом.