Уку Сувисте: «Мне нравится быть на рабочей волне, однако от отдыха тоже следует взять максимум»

Уку Сувисте рассказал, что предпочитает поздние вечера ранним утрам. «Вечера какие-то более сумрачные ... а эмоции и мысли движутся живее. Я заметил, что вечером рождается больше хороших идей», — признался он в утренней программе.

В то же время он признался, что и у утра есть преимущества. «Иногда и утром хорошо, особенно в Тарту. Несколько лет назад я работал с театром Ванемуйне. Я участвовал в проектах «Moonlight» и «Grease». Я несколько месяцев жил в Тарту, это было очень теплое время. У меня прекрасные воспоминания об утрах в Тарту», — добавил Сувисте.

Уку рассказал радиослушателям о своей повседневной жизни. «Я засыпаю поздно, сплю по 6-7 часов. Я обычно просыпаюсь между 9 и 11 утра. По утрам я делаю небольшой завтрак и на моем столе обязательно есть кофе, всегда пью его с молоком. Затем я занимаюсь онлайн-делами, отвечаю на определенные письма и планирую логистику своих выступлений. Многое зависит от дня, часто бывают встречи и репетиции. В будни я стараюсь проявлять творческий подход и заниматься спортом, но эта часть больше приходится на вечернее время», — сказал он.

Мужчина признался, что период Eesti Laul сопровождался особенно напряженным рабочим графиком. Но он наслаждался этим временем полной грудью. «Мне нравится исходить из идеи, что когда пришло время для работы, я нахожусь именно на этой волне — я наслаждаюсь своими изменениями и работаю так долго и хорошо, как это возможно. Когда приходит время отдохнуть, беру из этого времени максимум. Важно, что мне нравится то, что я делаю, и это самое главное», — сказал Уку.

«Своим часом вы можете назвать время с утра до вечера, независимо от того, являются ваши действия сознаетельными или нет, у всех нас одинаковое количество времени. Вы должны быть избирательны, вы должны обращать внимания на то, что вы сможете сделать и что не сможете, чтобы получить лучший результат», — сказал музыкант.

Сувисте рассказал о заветных местах отдыха. «Я не позволял себе более длительные отпуска в течение почти года, но были небольшие поездки. Я был в Таиланде и мне понравилось там, я бы вернулся туда, многое осталось неизведанным. Вдобавок, я хочу поехать в места, в которые мне не удавалось попасть ранее — среди них Куба и Бразилия», — добавил он.