Читатель спрашивает: из чьего окна президент вчера махала фонариком?

Акция «Помаши, потому что заботишься» встретила много негатива, но нашлись и те, кто ответил на призыв главы государства и помахал фонарем в 20:00 16 марта.

Среди участников акции, естественно, была и сама президент. Но у некоторых читателей возник вопрос: из чьего окна махала Кальюлайд, ведь смотря на фото, создается впечатление, что это обычный панельный дом.

Это окно дома президента,

- ответил советник президента по связям с общественностью Таави Линнамяэ порталу Elu24.

Керсти Кальюлайд с семьей живет в частном доме в Нымме и если присмотреться к фото, становится ясно, что это один и тот же дом.

Дом Керсти Кальюлайд в Нымме. ФОТО: Erik Prozes