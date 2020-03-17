Вт, 17.03.2020
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Заболевшая коронавирусом Ольга Куриленко рассказала, как борется с болезнью

Actress Olga Kurilenko

ФОТО: Petr Chernov/RIA Novosti

Актриса уже неделю лечится дома.

Не так давно стало известно, что у голливудского актера Тома Хэнкса и его супруги Риты Уилсон диагностировали коронавирус. Пара заразилась во время съемок в Австралии. Теперь же коронавирус диагностировали у еще одной голливудской актрисы Ольги Куриленко.

Об этом рассказала сама 40-летняя знаменитость, опубликовав пост на своей странице в Instagram.

Сижу в изоляции дома с диагнозом "коронавирус". Уже почти неделю болею. Температура и слабость — мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это всерьез!

 - поделилась Ольга.

Одна из подписчиц поинтересовалась у актрисы, как она лечится от коронавируса, на что Куриленко ответила:

Нужно ждать, когда он сам пройдет. Чтобы сбить температуру, сказали принимать парацетамол, что и делаю. Все. Больше нечего делать. Я, конечно, еще витамины принимаю для себя. И чеснок ем, так, для иммунной системы. Пью воду. Лимоны выжимаю в воду. Вот вроде и все.

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