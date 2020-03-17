Заболевшая коронавирусом Ольга Куриленко рассказала, как борется с болезнью

Нужно ждать, когда он сам пройдет. Чтобы сбить температуру, сказали принимать парацетамол, что и делаю. Все. Больше нечего делать. Я, конечно, еще витамины принимаю для себя. И чеснок ем, так, для иммунной системы. Пью воду. Лимоны выжимаю в воду. Вот вроде и все.