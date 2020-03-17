Вт, 17.03.2020
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«Это очень круто»: Серябкина проведет концерт в поддержку россиян на карантине

Ольга Серябкина.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Пандемия коронавируса не остановила Ольгу Серябкину. Певица, как и многие артисты, отменила выступления, но нашла способ обрадовать фанатов. Звезда проведет онлайн-концерт в поддержку тех, кто находится на карантине. Об этом она объявила на своей странице в Instagram, пишет Пятый канал.

Это будет настоящий живой концерт в реальном времени. И каждый из вас сможет оказаться на нем без риска для своего здоровья. Так мы сможем не только обезопасить себя, поддержать друг друга, но и приостановить панику, связанную с эпидемией и огромным количеством дезинформации,

— написала Сербякина.

Дату выступления она обещала анонсировать в ближайшие дни. Поклонники с восторгом встретили эту идею и поблагодарили любимицу за поддержку.

«Замечательно придумали, музыка — это главный источник силы в любой ситуации»;

«Спасибочки, Оля, и ты береги себя, пожалуйста»;

«Это очень круто», — ответили фолловеры.

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