«Это очень круто»: Серябкина проведет концерт в поддержку россиян на карантине

Это будет настоящий живой концерт в реальном времени. И каждый из вас сможет оказаться на нем без риска для своего здоровья. Так мы сможем не только обезопасить себя, поддержать друг друга, но и приостановить панику, связанную с эпидемией и огромным количеством дезинформации,