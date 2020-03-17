Медицинская маска: какие виды действительно защищают от вирусов

Одноразовые маски

Первый: одноразовые трех- или четырехслойные медицинские маски (знакомого нам бирюзового цвета). Сейчас появились разноцветные раскрашенные маски с усиками, цветочками, губками и т.д. Так рынок откликнулся на повышенный спрос на товар.

Стоит заметить, что одноразовые маски можно носить и в помещении, и на улице не больше двух часов, а затем их надо менять на свежие. Врачи утверждают, что при близком контакте с больным такие маски здорового человека не защитят, они созданы для нераспространения инфекций от больного.

ФОТО: Sergei Malgavko/Sergei Malgavko/TASS

Но есть исследования китайских врачей, которые привели пример заражения коронавирусом на примере пассажиров автобуса. Так, один человек стал источником заражения пяти пассажиров, остальные 11 не заразились, при этом семь из них были в масках и они сидели рядом с ним. Поэтому на данный момент мнения по поводу масок расходятся. Если лично вам спокойнее в маске, носите ее.

Кстати, некоторые врачи рекомендуют для лучшей защитной эффективности маски капать по центру и по бокам по несколько капель концентрированного масла чайного дерева или любого хвойника.

Многоразовые маски

Второй вид – многоразовая медицинская маска, так называемая питта. Она удерживает до 90% микрочастиц пыльцы и воздушно-капельных смесей. Она изготовлена из вспененного полиуретана. Такие маски долго служат и гораздо приятнее хлопчатобумажного варианта. Кроме того, врачи отмечают, что они защищают лучше одноразовых масок-"гармошек", так как более плотно прилегают к лицу.

ФОТО: Stanislav Krasilnikov/Stanislav Krasilnikov/TASS

Питта-маски легко моются и сразу же готовы к последующему использованию. Использовать их можно до двух месяцев. Они бывают разных цветов, но в большинстве случаев белые или черные.

И одноразовые, и многоразовые маски могут быть с угольным фильтром!

Респираторы

При контакте с людьми, которые, вероятно, заражены коронавирусом нового типа, ВОЗ рекомендует применять респираторы N95 или FFP2. Они снабжены клапаном выдоха для эффективного выведения влаги. Имеют носовой зажим.

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