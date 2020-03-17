Самый красивый мужчина планеты заразил жену коронавирусом

Во время онлайн-интервью с Опрой Уинфри Сабрина свое решение не изолироваться от мужа объяснила "супружеским инстинктом" и желанием поддержать актера заботой. При этом супруга актера уверяет, что чувствует себя хорошо и никакие явные симптомы болезни у нее пока не проявились. Идрис Эльба и Сабрина Даур остаются в изоляции и развлекают друг друга игрой в шахматы.

ФОТО: Charles Sykes/AP

Мы повредили планету, и не удивительно, что она так реагирует на человеческую расу,

– заявил актер и призвал всех начать заботиться о природе.

Напомним, что в 2018 году британского актера и звезду сериала "Лютер" Идриса Эльбу назвали самым сексуальным мужчиной планеты.

Сам артист отметил, что был крайне удивлен тем, что именно его признали самым красивым мужчиной планеты и сперва даже не поверил этому, сообщили на сайте издания.